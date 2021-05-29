بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التتويج بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة، قادمة من العاصمة القطرية "الدوحة" بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

وتوّج فريق الأهلي ببطولة السوبر عقب الفوز على منافسه نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد جاء عن طريق محمد شريف وصلاح محسن.

ومنح الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الفريق راحة من التدريبات يومين (الأحد والإثنين) على أن يتم استئناف التدريبات يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي مشواره المحلي حيث ستكون البداية مواجهة إنبي يوم الجمعة المقبلة ضمن حسابات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

جدير بالذكر أن فوز الأهلي بالسوبر الأفريقي يعتبر السابع في تاريخ القلعة الحمراء ليوسع الفارق مع غريمه الزمالك إلى ثلاثة ألقاب حيث يمتلك الأبيض في رصيده أربعة ألقاب.