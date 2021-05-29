مشاهدة مباراة العراق ونيبال في بث مباشر ضمن استعدادات تصفيات مونديال 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة العراق ونيبال الودية فى استعدادات تصفيات مونديال 2022، ضمن مباريات اليوم السبت 29-5-2021.

يستقبل ملعب الفيحاء بمدينة البصرة مباراة ودية بين منتخب العراق ونظيره منتخب نيبال، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة الى تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

ويخوض المنتخب العراقي اليوم مباراته الودية الثانية خلال شهر مايو الجاري، حيث كان قد ألتقي منذ أيام بنظيره منتخب طاجيكستان والتي أنتهت بالتعادل السلبي.

ويسعي اليوم أسود الرافدين الى تحقيق نتيجة ايجابية من أجل الاستعداد بقوة لمبارياته الثلاثة بالتصفيات والتي ستقام فى شهر يونيو المقبل أمام منتخبات (كمبوديا – هونج كونج – إيران) ويحتل منتخب العراق صدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه منتخب البحرين.

وخاض منتخب العراق أكثر من مباراة ودية مطلع عام 2021، حيث ألتقي بـ المنتخب الاماراتي مطلع شهر يناير الماضي وانتهي اللقاء بالتعادل السلبي، قبل ان يتمكن من تحقيق الفوز ضد المنتخب الكويتي بهدفين سجلهما (محمد داوود – أيمن حسين من ركلة جزاء)، مقابل هدف سجله (عبد الرشيدي) للأزرق، ثم ألتقي أسود الرافدين مع منتخب أوزبكستان فى مباراة ودية قوية نهاية شهر مارس الماضي، وحقق الفوز بهدف دون مقابل سجله (شيركو كريم).

بث مباشر العراق ونيبال

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب العراق ومنتخب نيبال الودية فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة الحكم “سعد الفضلي”، على ملعب الفيحاء بمدينة البصرة العراقية.

تنقل مباراة منتخب العراق ومنتخب نيبال الودية على قناة السومرية العراقية، كما تنقل على قناة الشباب الرياضية العراقية الأولي،

منتخب العراق ( 4-2 ) منتخب نيبال

مباراة ودية

ملعب الفيحاء – البصرة

جارية الآن

تشكيلة منتخب العراق اليوم |

فهد طالب – أحمد عبد الحسين – أحمد ابراهيم – محمد عبد الزهرة – ضرغام اسماعيل – صفاء هادي – علاء عبد الزهرة – سجاد جاسم – حسين علي – بسام شاكر – أيمن حسين.

ملخص واهداف مباراة العراق ونيبال الودية

الدقيقة 8 | منتخب العراق يتقدم بالهدف الاول عن طريق اللاعب “علاء عبد الزهرة” من ضربة حرة مباشرة سددها اللاعب قوية داخل الشباك.

الدقيقة 10 | منتخب نيبال يسجل هدف التعادل بواسطة اللاعب “انجان كيسي”، بعد ان وضع الكرة من فوق حارس المرمي داخل الشباك رغم محاولة اللاعب أحمد ابراهيم ابعادها لكنه فشل.

الدقيقة 29 | منتخب نيبال يسجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب “دانجي” من تمريرة جميلة ضرب بها مصيدة التسلل واستغل الخروج الخاطئ من الحارس فهد طالب ووضع الكرة فى الشباك.

الدقيقة 38 | المنتخب العراقي يسجل هدف التعادل عن طريق “محمد عبد الزهرة”، بعد ان حول عرضية اللاعب “ضرغام” من ضربة ركنية بالناحية اليسري الى الشباك بضربة رأسية جميلة.

الدقيقة 44 | منتخب العراق يسجل الهدف الثالث عن طريق اللاعب “أيمن حسين” بعد ان وضع الكرة بذكاء شديد من داخل منطقة الجزاء داخل الشباك.

الدقيقة 3+45 | “أيمن حسين” يعود ويسجل سريعاً الهدف الثاني له والرابع لمنتخب العراق من ضربة رأسية قوية، ريمونتادا قوية لأسود الرافدين

صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم منتخب العراق بنتيجة 4-2 بعد تأخره فى النتيجة 2-1 حتي الدقيقة 30