فيديو | اشتباكات عنيفة بين جماهير تشيلسي ومانشستر سيتي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

نشبت اشتباكات عنيفة بين جماهير تشيلسي ومانشستر سيتي في شوارع مدينة بورتو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بساعات قليلة.

ورصدت الكاميرات جماهير تشيلسي ومانشستر سيتي وهم يتبادلون اللكمات والركلات في شوارع الحي الواقع على ضفاف النهر في المدينة البرتغالية.

واضطرت الشرطة البرتغالية للتدخل من أجل تفريق الجماهير وفض تلك الاشتباكات التي وصفت بالعنيفة كما جاء في صحيفة ذا صن الإنجليزية.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها صحيفة “ريكورد” البرتغالية، بعنوان “المشجعون الإنجليز يتسببون في الفوضى في ليلة بورتو”، مشاجرات الجماهير، في ظل تدخل الشرطة لتهدئة الأوضاع قبل إنطلاق صافرة بداية نهائي دوري أبطال أوروبا.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها مشجعو كرة القدم الإنجليزية غضب شرطة مكافحة الشغب في بورتو بعد اندلاع اشتباكات بين مشجعي المنتخب الإنجليزي الوطني والسكان المحليين خلال نهائيات دوري الأمم الأوروبية في صيف 2019.

وكان من المقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 في مدينة إسطنبول، قبل أن يتم نقله بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وانهارت المفاوضات الخاصة بنقل المباراة على ملعب إنجليزي، وبالتحديد “ويمبلي” كخيار مفضل قبل أن يستقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على بورتو ليحتضن المباراة النهائية بين تشيلسي ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2021.

وسيسمح بحضور نحو 16500 مشجع بدخول ملعب الدراجاو، لكن جاء عديد كبير من الجماهير الإنجليزية لدعم فرقهم والاستمتاع بالجو وأشعة الشمس بحسب ما ورد في العديد من الصحف.

..