يلا شوت | شاهد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

شاهد بث مباشر يلا شوت مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، ضمن أهم مباريات الموسم، اليوم السبت 29-5-2021.

يستضيف ملعب الدراجاو في مدينة بورتو بالبرتغال، المباراة النهائية رقم 66 من مسابقة الأندية الأولى في أوروبا بنكهة إنجليزية خالصة، بين تشيلسي ومانشستر سيتي، بعد أن تم تبديل المباراة من “اسطنبول – تركيا” بسبب الاجراءات الإحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

ويعد اصطدام ثنائي إنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، هو الثالث في تاريخ المسابقة، والمرة الأولى بين تشيلسي ومانشستر سيتي، حيث سبق وتُوج مانشستر يونايتد على حساب البلوز في نهائي 2008 بفارق ركلات الجزاء، وانتصر ليفربول أمام توتنهام في نهائي 2019 بهدفين دون رد.

وتأهل تشيلسي ومانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال اوروبا 2021 عن جدارة واستحقاق، حيث تجاوز البلوز البطل القياسي للمسابقة “ريال مدريد” في نصف النهائي، أما الأزرق السماوي فقد بلغ النهائي على حساب وصيف النسخة الماضية “باريس سان جيرمان”.

ويتطلع تشيلسي إلى أن يصبح بطل دوري أبطال أوروبا رقم 13 الذي يحقق اللقب أكثر من مرة، بعد إحرازه في موسم 2011/2012، على حساب بايرن ميونخ الألماني في ملعب أليانز أرينا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

وبالنظر إلى المرتين التي وصل تشيلسي فيهما إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فأنه تم حسمهما بركلات الترجيح، خسر في الأولى أمام مانشستر يونايتد في 2008، وفاز في الثانية أمام بايرن ميونخ 2012.

واجمالًا لعب تشيلسي ركلات الترجيح 6 مرات في دوري أبطال أوروبا، خسر في 4 مناسبات، وانتصر مرتين، أما مانشستر سيتي لعب ركلات الحظ مرتين وفاز فيهما، لذا يأمل أبطال 2012 في تجنب هذا المصير اليوم.

على الجهة المقابلة، سيبحث فريق مانشستر سيتي عن إنهاء سطوة وسيطرة الأندية المتوجة باللقب من قبل، كي يصبح النادي الجديد رقم 23 الذي يتوج بطلًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولم يعرف مانشستر سيتي طعم الخسارة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث خاض 11 مباراة من دور المجموعات مرورًا بالأدوار الإقصائية، حقق 10 انتصارات، وتعادل مرة واحدة وكانت أمام بورتو على الملعب الذي يحتضن النهائي اليوم.

وتنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي على 52 قناة في مختلف أنحاء العالم، وفي الشرق الأوسط تذاع المواجهة على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 و4k، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”.

ويدير مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، الحكم الإسباني “أنطونيو ماتيو لاهوز”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الامارات.

تشيلسي – مانشستر سيتي

????ملعب الدراجاو (مدينة بورتو – البرتغال)

????️السماح بحضور (16.500 مشجع)

????نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

????تبدأ في الساعة 19:00 GMT