منتخب عُمان يُكشر عن أنيابه بثلاثية في اندونيسيا بتحضيرات تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على نتيجة مباراة منتخب عُمان واندونيسيا الذي أقيم مساء اليوم السبت 29 مايو 2021 في مدينة دبي الإماراتية، في ختام تحضيرات سلطنة عمان لاستئناف تصفيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

انتصر المنتخب العماني على نظيره الاندونيسي بنتيجة 1/3، ليحقق أول فوز عريض منذ تولي المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المسؤولية في شهر مارس الماضي.

وسقط منتخب سلطنة عمان في فخ التعادل من دون أهداف أمام الأردن ثم بهدف لمثله أمام الهند في معسكر شهر مارس 2021.

وعاد ليواجه الفريق مشاكل هجومية جديدة في مباراة تايلاند الودية يوم الثلاثاء الماضي 26 مايو، عندما اكتفى بتسجيل هدف يتيم أحرزه عبد العزيز المقبالي في نهاية الشوط الأول.

لكن كل شيء تغير أمام منتخب اندونيسيا فيما يخص النواحي الهجومية، إذ تمكن المنتخب العماني من تسجيل هدفين في غضون عشر دقائق فقط، ردًا على الهدف المُفاجيء الذي سجله ديماس لصالح المنتخب الاندونيسي المتواضع، لينتهي اللقاء بهذه النتيجة المميزة قبل 10 أيام من مواجهة عمان لمنتخب قطر في الدوحة ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

ماذا حدث في مباراة عمان واندونيسيا اليوم؟

أنهى منتخب عمان الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف وحيد سجله المهاجم الثاني في الفريق “محسن الغساني” عند الدقيقة 40، وهو نفس توقيت هدف عبد العزيز المقبالي في المباراة الودية الماضية أمام تايلاند.

لكن تقدم عمان في النتيجة لم يدم طويلاً، إذ تمكن مهاجم منتخب اندونيسيا “ديماس” من تسجيل هدف التعديل عن الدقيقة 51، الأمر الذي دفع برانكو إيفانكوفيتش لإجراء 5 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 70.

وشارك “خالد الهاجري” بدلاً من صاحب هدف عمان الوحيد “محسن الغساني”، وحل الرباعي “خالد البريكي ويزيد المعشني وعمر الفزاري وجميل اليحمدي” بدلاً من جمعة الحبسي وصلاح اليحيائي وعبد الله فواز وزاهر الأغبري.

ولم تمر أكثر من 7 دقائق بعد هذا الكم من التبديلات، واستطاع منتخب عمان تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77 بواسطة بديل محسن الغساني “خالد الهاجري”.

ونجح خالد الهاجري في إضافة الهدف الشخصي الثاني له، والهدف الثالث لمنتخب عمان في الدقيقة 88، ليجعلها 1/3 عن جدارة واستحقاق.

وقبل بدء الوقت المحتسب بدل من ضائع والذي استمر لخمس دقائق، قرر برانكو إيفانكوفيتش إشراك مهاجم نادي السويق “عصام الصبحي” بدلاً من الهداف الأول للمنتخب ونادي ظفار “عبد العزيز المقبالي” في الدقيقة 89.