يلا شوت مشاهدة مباراة منتخب عمان ومنتخب أندونيسيا اليوم في بث مباشر

تابع بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة منتخب عمان ومنتخب أندونيسيا باستعدادات تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، ضمن مباريات اليوم السبت 29-5-2021.

يلتقي منتخب عمان مع نظيره الاندونيسي على ملعب السيفنز بمدينة دبي، في ثاني مبارياته الودية ضمن معسكره في الإمارات، استعدادًا لإستئناف تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023.

وفاز منتخب عمان في مباراته الأولى ضمن معسكره الحالي على منتخب تايلاند، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 26 مايو الجاري، بهدف دون رد سجله هداف نادي ظفار العماني “عبد العزيز المقبالي” في نهاية الشوط الاول.

وتعد تجربة عمان أمام منتخب اندونيسيا اليوم، هي الأخيرة، قبل السفر إلى قطر يوم الاثنين 31 مايو، من أجل خوض ثلاث مباريات في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

ويتواجد منتخب عمان في المجموعة الخامسة بالتصفيات والتي تضم منتخب قطر “متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة”، بالإضافة إلى افغانستان “الثالث 4 نقاط”، الهند “الرابع 3 نقاط”، وبنجلاديش “متذيل الترتيب بنقطة واحدة في رصيده”.

ويحتل المنتخب العماني المرتبة الثانية في ترتيب المجموعة وفي رصيده 12 نقطة، ويفصله 4 نقاط عن المتصدر “قطر” الذي لعب مباراة زائدة.

ويخوض منتخب عمان مبارياته القادمة أمام المنتخب القطري ثم افغانستان وبنجلادش في أقل من عشرة أيام، ويأمل برانكو إيفانكوفيتش في تحقيق تسع نقاط أو سبع لضمان تصدر المجموعة، ومواصلة المشوار نحو حلم مونديال 2022.

وتنقل مباراة عمان واندونيسيا على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي العماني “عامر الخوذيري”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، و19:00 بتوقيت سلطنة عمان.

عمان 3-1 اندونيسيا

ملعب السيفنز بمدينة دبي

مباراة ودية دولية (أجندة الفيفا)

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة عمان ضد اندونيسيا في تحضيرات تصفيات مونديال 2022

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مباراة عمان اليوم ستشهد مشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة تايلاند يوم الثلاثاء الماضي

أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “الصحفي الرياضي حمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

اندونيسيا تدخل هذه المباراة بعد تعرضها لـ 6 خسائر متتالية، من بينهم 5 خسائر في تصفيات كأس العالم 2022 أمام منتخبات ماليزيا وتايلاند والامارات وفيتنام وماليزيا، وخسارة في مباراة ودية أمام افغانستان.

تشكيلة منتخب عمان اليوم

فايز الرشيدي – علي البوسعيدي – جمعة الحبسي – فهمي سعيد – عبد العزيز الغيلاني – عبد الله فواز – حارب السعدي – زهير الأغيري – صلاح اليحياني – محسن الغساني – عبد العزيز المقبالي.

ملخص مباراة عمان واندونيسيا الودية اليوم

يرجع آخر فوز يحققه منتخب اندونيسيا إلى تاريخ 15 يونيو 2019 عندما انتصر على المنتخب المغمور “فانواتو”، وقبلها بأيام كان الفريق قد خسر برباعية لهدف أمام الأردن.

وفاز منتخب عمان أمام منتخب اندونيسيا في آخر مباراة جمعتهما في 6 يناير 2010 ضمن تصفيات كأس أمم آسيا، وانتهت بنتيجة 1/2 على ملعب اندونيسيا، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي في سلطنة عمان.

الدقيقة 15 | مرور أول ربع ساعة من اللقاء دون اهتزاز الشباك، التعادل السلبي مستمر..

الدقيقة 30 | مرت نصف ساعة ولا تزال النتيجة 0/0

الدقيقة 40 | جول. محسن الغساني يضع منتخب عمان في المقدمة بتسجيله للهدف الأول في اللقاء.

الشوط الأول ينتهي بتقدم سلطنة عمان 1-0 على اندونيسيا.

الدقيقة 61 | جول. إيفان ديماس يسجل هدف تعادل اندونيسيا.