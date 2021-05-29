رسميًا | غاري لينيكر يرحل عن قناة BT Sport بعد نهائي دوري أبطال أوروبا لسبب غريب!

قرر قائد منتخب إنجلترا السابق ومهاجم ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير “غاري لينيكر” الرحيل عن تقديم البرامج الرياضية التلفزيونية في قناة BT Sport البريطانية لسبب مثير غريب أثار دهشة العديد من متابعيه.

قضى غاري لينيكر ستة أعوام كاملة من العمل في تقديم برنامج مباراة اليوم على شاشة قناة بي تي سبورت البريطانية الشهيرة، ورغم تقديم إدارة القناة لعرض جديد لتمديد العقد، فضل غاري لينيكر أن تكون مباراة اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي ومانشستر سيتي الأخيرة بالنسبة له من أجل القيام بما وصفه بـ “الأشياء التي لطالما وعد نفسه بفعلها”.

ويريد غاري لينيكر، هداف مونديال مارادونا 1986 مع منتخب إنجلترا، التفرغ للسفر خلف فريقه المُفضل “ليستر سيتي” في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل 2022/2021، حيث نجح فريق الثعالب في خطف المركز الخامس من الفريق الذي اكتسب لينيكر نجوميته معه توتنهام هوتسبير ، ليضطر ديوك لندن للمشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي “كونفرنس ليج” بعد احتلال المركز السابع.

وكتب غاري لينيكر الذي بلغ عامه الـ 60، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي “أود أن أشكر إدارة BT sport على العرض السخي الذي قدموه لي من أجل التجديد”.

وأوضح “بعد تفكير عميق، قررت التوقف عن تقديم البرامج مع قناة BT sport، حيث أشعر أن الوقت قد حان للقيام بأشياء لطالما وعدت نفسي بفعلها مثل: السفر خلف ليستر سيتي في جميع أنحاء أوروبا مع أبنائي لتشجيع الفريق، فقد لا نحظى بمثل هذه الفرصة مُجددًا”.

ولدى غاري لينيكر 4 أبناء من زوجته الأولى ميشيل كوكاين، ويصنف من ضمن أعلى مقدمي البرامج الرياضية في أوروبا وبلده إنجلترا.

وكاد يترشح ليستر سيتي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2022/2021، حيث ظل يتنقل ما بين المركزين الثالث والرابع على مدار 36 جولة حتى جاء في الجولتين الأخيرتين ليخسر المركز الرابع أمام ليفربول وتشيلسي بسبب سقوطه في فخ الخسارة أمام توتنهام على ملعب كينج باور.

ولم يعش ليستر سيتي موسمًا جيدًا على الصعيد القاري بخروجه من دور الـ 32 ببطولة الدوري الأوروبي (اليوروبا ليج) على يد الفريق المتواضع “سلافيا براغ”.

لينيكر مستمر مع بي بي سي حتى 2025

علقت قناة BT Sport على قرار غاري لينيكر بعدم الاستمرار مع القناة، والاكتفاء بمواصلة مسيرته مع قناة بي بي سي، موجهة الشكر له على الفترة الماضية الرائعة التي قضاها في تقديم برنامج مباراة اليوم.

وقالت القناة في تغريدة عبر الحساب الرسمي “شكرًا جزيلاً على كل شيء يا غاري، أنت أسطورة في اللعبة وأسطورة البث، سنفتقدك، استمتع بأيامك بعيدًا”.

ويُصنف غاري لينيكر من بين مقدمي البرامج الأعلى أجرًا في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، حيث وقع عقدًا جديدًا مع الشبكة في سبتمبر 2020 لمدة 5 سنوات قادمة.

ووافق غاري لينيكر على خفض راتبه السنوي بنسبة 23٪، من 1.75 مليون جنيه إسترليني إلى حوالي 1.35 مليون جنيه إسترليني.