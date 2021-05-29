قرعة كأس العرب للشباب تضع مصر مع الجزائر، والمغرب مع الامارات

سُحبت اليوم السبت 29 مايو 2021 قرعة البطولة العربية للمنتخبات تحت 20 عامًا (كأس العرب للشباب 2021) في العاصمة المصرية القاهرة، وشهدت المجموعة الأولى وقوع مصر مع الجزائر، في تكرار لسيناريو قرعة كأس العرب فيفا 2021 المقرر إقامته في قطر نهاية ديسمبر المقبل.

وسيلعب المنتخب المغربي للشباب مع منتخبات الإمارات وجيبوتي بالاضافة إلى ضيفة المسابقة “طاجيكستان” في المجموعة الثانية.

وأجريت قرعة كأس العرب للشباب 2021 على هامش إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس العرب للصالات اليوم السبت.

وستقام كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا بمصر خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين، تحت إشراف الاتحاد العربي لكرة القدم.

نتائج قرعة البطولة العربية للمنتخبات تحت 20 عامًا

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقا

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر والنيجر يوم 20 يونيو المقبل.

يذكر أن منتخب السنغال توج بلقب النسخة الماضية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبا.