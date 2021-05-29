مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في بث مباشر بـ نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، ضمن أهم مباريات الموسم، اليوم السبت 29-5-2021.

يستضيف ملعب الدراجاو في مدينة بورتو بالبرتغال، المباراة النهائية رقم 66 من مسابقة الأندية الأولى في أوروبا بنكهة إنجليزية خالصة، بين تشيلسي ومانشستر سيتي، بعد أن تم تبديل المباراة من “اسطنبول – تركيا” بسبب الاجراءات الإحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

ويعد اصطدام ثنائي إنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، هو الثالث في تاريخ المسابقة، والمرة الأولى بين تشيلسي ومانشستر سيتي، حيث سبق وتُوج مانشستر يونايتد على حساب البلوز في نهائي 2008 بفارق ركلات الجزاء، وانتصر ليفربول أمام توتنهام في نهائي 2019 بهدفين دون رد.

وتأهل تشيلسي ومانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال اوروبا 2021 عن جدارة واستحقاق، حيث تجاوز البلوز البطل القياسي للمسابقة “ريال مدريد” في نصف النهائي، أما الأزرق السماوي فقد بلغ النهائي على حساب وصيف النسخة الماضية “باريس سان جيرمان”.

ويتطلع تشيلسي إلى أن يصبح بطل دوري أبطال أوروبا رقم 13 الذي يحقق اللقب أكثر من مرة، بعد إحرازه في موسم 2011/2012، على حساب بايرن ميونخ الألماني في ملعب أليانز أرينا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

وبالنظر إلى المرتين التي وصل تشيلسي فيهما إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فأنه تم حسمهما بركلات الترجيح، خسر في الأولى أمام مانشستر يونايتد في 2008، وفاز في الثانية أمام بايرن ميونخ 2012.

واجمالًا لعب تشيلسي ركلات الترجيح 6 مرات في دوري أبطال أوروبا، خسر في 4 مناسبات، وانتصر مرتين، أما مانشستر سيتي لعب ركلات الحظ مرتين وفاز فيهما، لذا يأمل أبطال 2012 في تجنب هذا المصير اليوم.

على الجهة المقابلة، سيبحث فريق مانشستر سيتي عن إنهاء سطوة وسيطرة الأندية المتوجة باللقب من قبل، كي يصبح النادي الجديد رقم 23 الذي يتوج بطلًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولم يعرف مانشستر سيتي طعم الخسارة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث خاض 11 مباراة من دور المجموعات مرورًا بالأدوار الإقصائية، حقق 10 انتصارات، وتعادل مرة واحدة وكانت أمام بورتو على الملعب الذي يحتضن النهائي اليوم.

وتنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي على 52 قناة في مختلف أنحاء العالم، وفي الشرق الأوسط تذاع المواجهة على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 و4k، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”.

ويدير مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، الحكم الإسباني “أنطونيو ماتيو لاهوز”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الامارات.

تشيلسي – مانشستر سيتي

????ملعب الدراجاو (مدينة بورتو – البرتغال)

????️السماح بحضور (16.500 مشجع)

????نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

????تبدأ في الساعة 19:00 GMT

بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي

أهلًا بكم في بث مباشر بالصورة والكلمة والفيديو لنهائي دوري أبطال أوروبا 2021، بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

قم بتحديث الصفحة بين الحين والآخر خلال الدقائق القادمة وحتى إنطلاق صافرة بداية المباراة، للتعرف على كل ما هو جديد عن المواجهة المرتقبة.

وفي البداية نستعرض معكم التشيكل المتوقع للفريقين، وأبرز الغيابات.

تشكيلة تشيلسي اليوم

حامت الشكوك حول مشاركة نجم خط الوسط الدفاعي “نجولو كانتي” في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، رفقة تشيلسي، ولكن المدرب توماس توخيل قرر ضمه إلى قائمة هذه المباراة، مؤكدًا تعافيه من الاصابة التي تسببت في خروجه خلال المباراة قبل الأخيرة من الدوري الانجليزي أمام ليستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج.

كما تلقى توخيل صدمة قوية في مباراة تشيلسي الأخيرة في الدوري الانجليزي أمام أستون فيلا، بعدما تعرض الحارس الأساسي المتألق “إدوارد ميندي”، في نهاية الشوط الأول ليترك مكانه للحارس الإسباني “كيبا” مطلع الشوط الثاني، ولكن في الأخير تعافى الدولي السنغالي ليلحق هو الآخر برحلة البلوز نحو ملعب الدراجاو.

وضمت قائمة تشيلسي لمباراة مانشستر سيتي اليوم، كل من: “إدوار ميندي – كيبا آريزابالاجا – ويلي كاباييرو – أنتونيو روديجير – ماركوس ألونسو – أندرياس كريستينسين – تياجو سيلفا – كورت زوما – بين تشيلويل – ريس جيمس – سيزار أثبيلكويتا – إيمرسون بالميري – جورجينيو – نجولو كانتي – ماتيو كوفاشيتش – ماسون مونت – كالوم هودسون أودوي – بيلي جيلمور – تينو أنجورين – تامي أبراهام – كريستيان بوليسيتش – تيمو فيرنر – أوليفيه جيرو – حكيم زياش – كاي هافيرتز”.

التشكيلة الأساسية: لم تُعلن بعد..

تشكيلة مانشستر سيتي اليوم

يدخل مانشستر سيتي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2021، دون أي غيابات كما هو الحال بالنسبة لفريق تشيلسي، ولكن كان هناك بعض الشكوك حول إمكانية لحاق لاعب الوسط إلكاي جوندوجان بالمباراة.

وبكل تأكيد سيشارك جوندوجان في تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية أمام تشيلسي اليوم، إذا ما كان جاهزًا، وفي حال لم يحدث ذلك، من المتوقع أن يدفع جوارديولا باللاعب البرازيلي الخبير فيرناندينيو.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي للمباراة النهائية كالتالي: إيدرسون مورايش – سكوت كارسون – زاك ستيفين – جيمس ترافورد – كايل ووكر – روبن دياش – جون ستونز – ناثان أكي – أوليكسندر زينشينكو – إيميريك لابورت – بينجامين ميندي – جواو كانسيلو – إيريك جارسيا – إيلكاي جوندوجان – رودريجو رودري – فيرناندينيو – كيفين دي بروينه – بيرناردو سيلفا – فيران توريس – رحيم سترلينج – جابريل جيسوس – سيرخيو أجويرو – رياض محرز – فيل فودين.

التشكيلة الأساسية: لم تُعلن بعد..