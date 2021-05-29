رسميًا | تشيلسي يستعيد ميندي وكانتي في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم

أكد أطباء نادي تشيلسي جاهزية متوسط الميدان الدولي الفرنسي “نجولو كانتي” والحارس الدولي السنغالي “إدوار ميندي” للمشاركة مع الفريق ضد مانشستر سيتي في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت 29 مايو، والمقرر لها على ملعب الدراجاو في مدينة بورتو البرتغالية.

وقال بيان رسمي من نادي تشيلسي “نجولو كانتي وميندي جاهزان لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت بعد تجاوزهما اختبار اللياقة البدنية بنجاح يوم الجمعة”.

وأضطر نجولو كانتي للانسحاب من مباراة تشيلسي وليستر سيتي في الجولة 37 من الدوري الانجليزي الممتاز يوم 18 مايو الجاري بعدما شعر بألم في العضلات، ليتم استبداله بلاعب الوسط الدولي الإيطالي جورجينيو.

وفضل المدير الفني لتشيلسي “توماس توخيل” استبعاد نجولو كانتي من مباراة أستون فيلا في الجولة الأخيرة من البريميرليج، رغم الحاجة الشديدة لوجوده لتأمين مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد العودة النارية لليفربول في الردهات الأخيرة.

ولجأ توخيل في تلك المباراة للثنائي جورجينيو وماتيو كوفاشيتش على الدائرة، إلا أن الفكرة لم تنجح وخسر البلوز بهدفين لهدف بسبب غياب كانتي.

وشهدت نفس المباراة “أستون فيلا وتشيلسي” إصابة الحارس الأساسي “إدوار ميندي” في نهاية الشوط الأول ليترك مكانه للحارس الإسباني “كيبا” مطع الشوط الثاني.