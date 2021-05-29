شكرا لقرائتكم خبر عن مصر مع والنيجر وموريتانيا والجزائر في قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجريت اليوم السبت، مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما على هامش إقامة المباراة النهائية لكأس العرب للصالات.

ومن المقرر أن تقام كأس العرب للشباب التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بمصر خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين.

وأسفرت القرعة عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقا

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر والنيجر يوم 20 يونيو المقبل.

يذكر أن منتخب السنغال توج بلقب النسخة الماضية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبا.