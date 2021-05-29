شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق علي يعلن ترشحة لرئاسة الاتحاد المصري للجودو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرزوق محمد على، نائب رئيس الاتحاد المصري للجودو، عن ترشحه لانتخابات رئاسة مجلس إدارة الاتحاد.

وأضاف مرزوق محمد على، أنه سوف يعلن عن أعضاء قائمته بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سيركز على الشباب المؤهلين للقيادة ويتمتعون بالكفاءات القادرة على تولّي المسؤولية.

وتعهد مرزوق محمد على، بتطوير شامل من أجل البناء والتنمية والتطوير في منظومة اللعبة، علاوه على إعداد خطة لإحداث طفرة غير مسبوقة في رياضة الجودو خلال الفترة المقبلة .

وناشد مرزوق محمد على، جميع أعضاء الجمعية العمومية المحترمين بالاختيار بدقة لمن سيمثلهم من أجل تحقيق الغرض وهو نشر اللعبة أولا واستعادة الهيبة للجودو المصري من جديد عالميا وقاريا.

واستطاع مرزوق محمد على، من أن يضع لمساته القيادية في المجال الرياضي كونه نائب رئيس الاتحاد المصري للجودو من الحصول على منصب لمصر في الاتحاد الأفريقي للجودو بتوليه منصب رئيس التسويق بالاتحاد الأفريقي للجودو بالتزكية وذلك على هامش اجتماع الاتحاد الأفريقي الذي عقد خلال يناير 2020 بدولة مالي.