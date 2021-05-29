شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنىء الزمالك بالوصول لنهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لنادي الزمالك بوصول فريق كرة السلة لنهائي البطولة الأفريقية للأندية "الأفروليج" المقامة في رواندا حاليا بعد الفوز في مباراة الدور قبل النهائي اليوم على فريق بيترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 89-71 بعد أداء مميز وحماسي من لاعبي الزمالك.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن فريق الزمالك لكرة السلة يقدم أداء مميز للغاية في البطولة وهناك حرص من اللاعبين على تحقيق اللقب ورفع إسم مصر عاليا وتحقيق اللقب الإفريقي لكرة السلة.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص الدعوات لفريق الزمالك لكرة السلة في مباراة النهائي غدا وثقة الجميع في قدرة الفريق على تحقيق اللقب الإفريقية وإسعاد جماهير الزمالك وأعضاء نادي الزمالك وجماهير مصر بهذا اللقب من أجل إستمرار رفع إسم مصر عاليا في كل المحافل الدولية.