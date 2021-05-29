شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: مرتضى منصور سبب استبعاد هاني شكري من لجنة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل وزارة الشباب والرياضة، عن سبب استبعاد هاني شكري من اللجنة المؤقتة الجديدة التي تدير نادي الزمالك خلفا للجنة القضائية الثلاثية السابقة برئاسة عماد عبدالعزيز، التي تمت إقالتها من أجل تعيين لجنة حسين لبيب، هو اعتراض مرتضى منصور رئيس النادي السابق على انضمامه.

وقال المصدر إن هاني شكري كان احد ابرز المرشحين للانضمام للجنة حسين لبيب، مع محمد الأتربي وعمرو أدهم، وأضاف المصدر: هاني شكري كان يقود اجتماعات اللجنة الجديدة قبل شهر من قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين لجنة حسين لبيب.

وأضاف المصدر: أن الأيام القليلة التي سبقت إعلان الوزير تشكيل اللجنة شهدت مفاوضات بين مسؤولي الوزارة وحسين لبيب ومحمد الأتربي ومرتضى منصور رئيس النادي السابق الذي اعترض على وجود هاني شكري الأمر الذي اضطر الوزارة وحسين لبيب لاستبعاده من اللجنة وتعيين عضو آخر بدلا منه.

واستدل المصدر على تصريحاته بالشكر الذي وجهه وزير الشباب والرياضة لهانس شكري وتأكيده على أنه كان من المفترض انضمامه للجنة وأنه عرض المساعدة مع اللجنة الجديدة وجاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي قدم خلاله لجنة حسين لبيب بمقر الوزارة.

واختتم المصدر تصريحاته بأن هاني شكري جهز دراسة عاجلة وسريعة للجنة حسين لبيب لتنمية موارد النادي وتوفير سيولة مالية خلال أول شهر من مدة عمل اللجنة.