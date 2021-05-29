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تأجيل مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تلقى نادي بيراميدز خطابًا من اتحاد الكرة بتأجيل مباراته أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز لموعد يحدد لاحقا.

وكان من المنتظر أن يتواجه بيراميدز مع الإسماعيلي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.

ويعاني فريق بيراميدز من إصابة خمسة من أعضاء بعثته التي تواجدت في كينيا مؤخراً بالإصابة بفيروس ، ولم تكشف إدارة بيراميدز عن اسماء المصابين الخمسة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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