شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب مع الجزائر والنيجر وموريتانيا فى مجموعة واحدة بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم، السبت، مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما على هامش إقامة المباراة النهائية لكأس العرب للصالات، ومن المقرر أن تقام كأس العرب للشباب التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بمصر خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين.

وأسفرت عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتى

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقا

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر والنيجر يوم 20 يونيو المقبل.

يذكر أن منتخب السنغال توج بلقب النسخة الماضية، التي أقيمت فى المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبا.