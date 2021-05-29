شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب فى الجولة 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي خطابًا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب فى الجولة 26 لبطولة الدوري، التى كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام فى موعد يتم تحديده لاحقًا.

وكان ”الخليج 365” قد أكد من قبل أن هناك اتجاها داخل اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الأهلي والمقاولون بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراة الترجي في تصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



انفراد بتاجيل لقاء الاهلى والمقاولون

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم 18 يونيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس، على أن تقام مباراة العودة يوم 25 من نفس الشهر في القاهرة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار القاهرة عصر اليوم، السبت، قادمة من الدوحة، بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة.

وحقق الأهلي الفوز بكأس السوبر الأفريقي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وتمكن الأهلي من حصد لقب السوبر للمرة السابعة في تاريخه، معززًا رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب وبفارق 3 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

كأس السوبر يرفع رصيد الأهلي من الألقاب القارية إلى 22 لقبًا كأكثر الأندية الإفريقية تتويجًا وثاني أندية العالم حصدًا للبطولات القارية، خلف ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الأول.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة موسيماني اللاعبين راحة لمدة يومين «الأحد والاثنين»، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة إنبي في كأس مصر.