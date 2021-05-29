شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. البلجيكى مرزباخ أول رئيس لنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى رئاسة نادى الزمالك عدد كبير من الرؤساء، منذ تأسيس النادى عام 1911 وحتى وقتنا هذا، وتولى عدد منهم رئاسة القلعة البيضاء لأكثر من دورة، مثل حلمى زامورا، ومحمد شوقى، وحسن عامر، وجلال إبراهيم، ومرتضى منصور، وممدوح عباس، وكمال درويش.

وكان أول رئيس لنادى الزمالك بلجيكى الجنسية هو جورج مرزباخ، وكان رئيسا لإحدى المحاكم المختلطة فى مصر، بينما شغل منصب السكرتير شودواه.

وتولى البلجيكى بيانخى رئاسة النادى، ويعتبر آخر رئيس أجنبي لنادي الزمالك، في عهده عمل علي نقل النادي من مقر النادي القديم بوسط البلد إلى مقر آخر أكبر على نهر النيل، يشغل الموقع الذي تم اختياره مسرح البالون حالياً، واستمر بيانخي رئيسًا رسميًا للنادي حتى 1917.

ويعد محمد بدر أول رئيس مصري لنادي الزمالك، وثالث رئيس له، استمر رئيسًا رسميًا للنادي حتى 1919.