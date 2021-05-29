شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر يسجل 11 هدفا مع سيراميكا قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد ياسر ريان، لاعب النادى الأهلى المعار لسيراميكا، فى تسجيل 11 هدفاً من أصل 17 لقاءً شارك فيها على صعيد مسابقة الدورى الممتاز، قبل مواجهة طلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين.

أحمد ياسر ريان من أبرز نجوم خط الهجوم فى الدورى المصرى حاليا، وأصبح مطلبا جماهيريا من قبل جماهير القلعة الحمراء لعودته لدعم صفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تدرس لجنة التخطيط فى الأهلى عودة اللاعب فى ظل المطالب الجماهيرية القوية بعودة اللاعب لسد ثغرة الهجوم، حاصة أن اللاعب يمتلك قدرات هجومية ومهارات قوية.

ومن المتوقع أن يتم قيد أحمد ريان في قائمة الأهلي للموسم الجديد، خاصة أنه يعانى من أزمة في الخط الأمامي، في ظل ابتعاد الثلاثي والتر بواليا ومروان محسن وصلاح محسن عن التألق مع الفريق الأحمر، وهو ما دفع الجهاز الفني للاعتماد على محمد شريف في مركز المهاجم الصريح بشكل أساسي.

وقد يكون ريان الحل الأمثل أمام الأهلي لتدعيم خط هجومه بعد تألق اللاعب رفقة سيراميكا في الموسم الحالي، وأثقل موهبته من تجربته مع الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

فيما كشف معتز البطاوى المشرف على فريق الكرة بنادي سيراميكا أن فريقه يتمسك باستمرار أحمد ياسر ريان بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، موضحا أن النادي يترقب انتهاء المسابقة للبدء في مفاوضات الأهلي لتجديد إعارة اللاعب.

ويعد أحمد ياسر ريان أحد المواهب التي ينتظرها مستقبل واعد في الكرة المصرية، ولد أحمد ريان فى الرابع والعشرين من شهر يناير عام 1998، والتحق بناشئى القلعة الحمراء، وينتمى لأسرة كروية عاشقة للفريق الأحمر، فوالده هو النجم السابق ياسر ريان ظهير أيسر النادى الأهلى المعتزل، والذى تعلم منه المهاجم الشاب حب الكيان الأحمر.