شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بيراميدز تتزايد تعقيدا .. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى ١٣ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفاقمت أزمة فريق الكرة بنادي بيراميدز بعد ظهور نتيجة المسحة الأخيرة التي أجراها النادي بالأمس للكشف المبكر عن فيروس كورونا، خاصة بعد ظهور أكثر من نتيجة إيجابية بين صفوف البعثة التي تواجدت في نيجيريا لخوض مباراة أنيمبا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وزادت حدة الإصابات بعد المسحة التي جرت بالأمس وأظهرت ارتفاع عدد المصابين إلى ١٣ مصابا بين أفراد الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وهو عدد ضخم للغاية نتيجة الظروف الغير مواتية في نيجيريا ورغم الاحتياطات الاحترازية الضخمة التي تقوم بها الإدارة لمنع انتشار الفيروس.

وبناء على نتيجة المسحة قررت إدارة النادي بالاتفاق مع الجهاز الفني إيقاف التدريبات مؤقتا لحين إجراء مسحة أخرى خلال الساعات المقبلة، خاصة في ظل تأكيدات الجهاز الطبي أن عدد المصابين مرشح للزيادة وقرار إيقاف التدريبات جاء لمنع زيادة انتشار المرض بين أفراد النادي.

وبعد ظهور نتيجة المسحة أرسل نادي بيراميدز خطابا رسميا لاتحاد الكرة بالنتيجة وطالب فيه معاونة النادي في ظرفه الصعب وتأجيل مباراتي الإسماعيلي في الدوري وسموحة في الكأس والمحدد لهما يومي ٣٠ مايو و٢ يونيو، قبل أن يقرر الاتحاد تأجيل مباراة الإسماعيلي لموعد يحدد لاحقا في انتظار تحديد الوضع الطبي بصورة نهائية قبل اتخاذ قرار بشأن مباراة سموحة بالكأس.