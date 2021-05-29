شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى الغيابات أمام الجونة فى الدورى.. وتغييرات اضطرارية فى تشكيل الفريق الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع الجونة فى التاسعة مساء، اليوم الأحد، على استاد خالد بشارة، فى إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز. ويدخل الفريق الأبيض مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد النتائج المميزة التى حققها الفترة الماضية، والتى كان آخرها فوزه على الإسماعيلى بهدف نظيف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وسوف يفتقد الفريق الأبيض فى مباراة اليوم، خدمات كل من الثنائى التونسى حمزة المثلوثى وفرجانى ساسى، بسبب الإيقاف نتيجة حصولهما على الإنذار الثالث فى مواجهة الإسماعيلى، والمغربى أشرف بن شرقى، بسبب تعرضه للطرد، بالإضافة إلى كل من محمود علاء وعبدالله جمعة وحميد أحداد، بسبب الإصابة، بجانب غياب طارق حامد للإيقاف، وستكون مباراة اليوم هى الأولى لإمام عاشور، بعد انتهاء إيقافه الطويل.

ويسعى الزمالك للتغلب على تلك الظروف الصعبة بتحقيق الفوز على فريق الجونة، فى ظل منافسته على صدارة الدورى، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 54 نفطة.

وسيجرى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، تغييرات فى تشكيل الفريق بسبب الإصابات والإيقاف، حيث من المتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى محمد عواد، خط الدفاع محمد عبد الشافى، محمد عبد الغنى، محمود الونش، محمد عبد السلام، خط الوسط محمود عبد العزيز، أحمد سيد زيزو، وأمامهما الثلاثى: إسلام جابر، يوسف أوباما، شيكابالا، خط الهجوم سيف الدين الجزيرى.

فى حين يدخل الجونة، تحت قيادة رضا شحاتة، مباراة الزمالك بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز فى الجولة الماضية على حساب الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ويطمح فى تحقيق المفاجأة بالفوز على الفريق الأبيض، لكى يتواجد فى المراكز الدافئة، حيث يحتل الفريق المركز الثانى عشر برصيد 30 نقطة.