شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤدي مرانه الرئيسي مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب الجونة استعدادا للقاء الجونة المقرر له في التاسعة مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاهتمام ببعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام الجونة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 54 نقطة، جمعها من 24 مباراة.