شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المقاولون العرب يهنئ الأهلي بالحصول على السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بالتهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.

وأرسل نادي المقاولون برقية تهنئة إلى النادي الأهلي مهنئًا فيها مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير بإضافة لقب جديد يحسب للكرة المصرية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، أن الأهلي شرف الكرة المصرية وأن نادي المقاولون العرب يفخر دائما بأي إنجاز تحققه الفرق المصرية في المحافل الخارجية.

وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على نظيره نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين بالعاصمة القطرية الدوحة.