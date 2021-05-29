شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يرفض الانضمام لشركة الكرة بالأهلي بسبب شرط ترك الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق والمحلل الفني، الانضمام لشركة كرة القدم بالنادي الأهلي كعرض من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للانضمام للشركة مع ياسين منصور ومصطفي مراد فهمي وحسام غالي.

وكشف مصدر مطلع داخل الأهلي تفاصيل رفض متعب بسبب طلب إدارة الأهلي بإلزامه بترك العمل في الإعلام للتفرغ لشركة الكرة فور قيامها بدورها وعملها بشكل رسمي.

وتمسك متعب بالتواجد في عمله الإعلامي وترك هذه الخطوة حاليا، مؤكدا أنه مستمر في عمله ومنصبه الإعلامي.