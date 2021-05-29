شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر الاستغناء عن والتر بواليا واللاعب يقترب من العودة للجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الرأي الفني داخل النادي الأهلي علي رحيل والتر بواليا مهاجم الفريق المنضم حديثا لصفوف القلعة الحمراء بعدما خرج اللاعب من حسابات المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني.

وقرر موسيماني الاستغناء عن بواليا لتوفير مكان لمهاجم إفريقي آخر في قائمة الفريق في الموسم المقبل في حالة استمراره مع الفريق، وأبلغ موسمياني سيد عبد الحفيظ وأمير توفيق بضرورة تسويق اللاعب والبحث له عن عروض.

يأتي هذا فيما أبدي مسؤولو الجونة رغبتهم في استعادة اللاعب سواء بالإعارة أو البيع وخاطبوا الأهلي من أجل استعادته حالة رحيله عن المارد الأحمر، علي أن يتنازل الجونة عن باقي مستحقاته لدي الأهلي المقدرة بـ٩٠٠ ألف جنيه تقريبًا باقي الصفقة.