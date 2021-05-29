شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا تأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي بيراميدز خطابًا من اتحاد الكرة بتأجيل مباراته أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز إلى موعد يُحدد لاحقًا.

وكان من المنتظر أن يتواجه بيراميدز مع الإسماعيلي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 24 من الدوري الممتاز.

وكانت إدارة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت تعديل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الجولة 25 من الدوري الممتاز، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وأخطرت إدارة المسابقات نادي بيراميدز بتعديل موعد المباراة لتكون في التاسعة مساء بدلًا من الساعة السابعة، على استاد الدفاع الجوي.