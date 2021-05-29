شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا .. المسابقات توقف كارتيرون مباراتين وبن شرقي مباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتخذت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عددا من القرارات، وفقا لتقارير حكام ومراقبي المباريات، عن الأحداث التي جرت في المباريات التي أقيمت مؤخرا على النحو التالي:-

ايقاف باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك مباراتين، مع تغريمه 70 ألف جنيه، عبارة عن 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، و50 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب خلال مباراة الفريق مع الإسماعيلي بكأس مصر.

وقررت اللجنة ايقاف أشرف بن شرقي لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذارين خلال مباراة الإسماعيلي، وإيقاف زميليه فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

وغرمت اللجنة خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي 50 ألف جنيه بسبب تصريحاته عقب مباراة فريقه أمام سموحة.

تغريم نادي سيراميكا كليوباترا 20 ألف جنيه، لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في بداية الشوط الثاني لمباراته أمام إنبي.