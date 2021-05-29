شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن أول الراحلين.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مروان محسن، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، إلى اتفاق شبه نهائي مع نادي سيراميكا كليوباترا للانضمام إليه في الموسم المقبل، بعدما بات وجوده في الأهلي شبه مستحيل، في ظل رفض «موسيماني» استمراره مع الفريق.

وعقد «محسن» جلسة مع أحد المسؤولين بنادي سيراميكا، وتم الاتفاق معهم علي الانضمام إليهم فور انتهاء مهمته مع «الأحمر».

وغاب «محسن» عن التشكيلة الأساسية للأهلي خلال الفترة الماضية.