شكرا لقرائتكم خبر عن عرض إماراتي جديد سبب توقف التجديد لفيرجاني ساسي مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فيرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك عرضا جديدا عن طريق وكيل أعماله الليبي مهند عون من أحد الأندية الإماراتية الكبرى للانضمام اليها في الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وعلمت المصري اليوم أن العرض الاماراتي الجديد هو سبب توقف التجديد بين ساسي والزمالك الأيام الماضية بعدما كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من التوقيع والاستمرار مع الزمالك.

ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب فإن العرض الإماراتي مغري للغاية ويفوق عرض الدحيل القطري خصوصا أن وكيل اللاعب أقنع النادي بزيادة راتب ساسي عن مليوني يوور في الموسم خصوصا أنه سينضم إليهم في صفقة انتقال حر.

يذكر أن ساسي قد اتفق مع الدحيل القطري منذ فترة للانضمام لصفوفه إلا أن اللجنة الجديدة بالزمالك عرضت عليه البقاء بنفس المقابل المادي المتفق عليه وتعويضه بفارق القيمة بعقد إعلانات لإحدى شركات الأغذية.