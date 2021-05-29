شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. حسن مصطفى ومحمد شعبان يتنافسان على لقب بطل «كاليفورنيا برو» والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة قوية تشهدها بطولة كاليفورنيا برو لكمال الأجسام" California pro bodybuilding 2021" فى الوزن المفتوح، عندما يشارك الثنائى حسن مصطفى ومحمد شعبان بطلى مصر وفريق كوسكواد فى منافسات البطولة، التى تنطلق مساء اليوم السبت بمشاركة 10 لاعبين من أهم وأبرز نجوم اللعبة، الذين يتسابقون على التتويج بلقب البطولة للتأهل مباشرة للمشاركة فى بطولة مستر أولمبيا 2021، المقرر اقامتها هذا العام بمقاطعة أورانج في أورلاندو بفلوريدا هذا العام فى شهر أكتوبر المقبل.

ونجح حسن مصطفى في الظهور بمستوى متميز خلال مشاركته الأخيرة في بطولة نيويورك برو التى أقيمت يوم 15 مايو الماضى، وفاز خلالها بالمركز الثالث، بعد منافسة قوية مع الثنائي الأمريكي نيكولاس والكر الذى فاز بالمركز الأول، ومواطنه جاستين رودريجز صاحب المركز الثاني.

فى الوقت نفسه فإن محمد شعبان دخل فى معسكر خاص بالولايات المتحدة الأمريكية قبل عدة أشهر، لبدء استعداداته للتجهيز للمشاركة فى المنافسات القوية للبطولة التى تعد من البطولات الكبرى المؤهلة لمستر أولمبيا، خاصة أنه سبق له المشاركة فى البطولة الأهم فى كمال الأجسام ووقف على مسرح أولمبيا عام 2019 وفاز بالمركز السادس عشر.

محمد شعبان من مواليد 3 مايو1988، صاحب رحلة كفاح مع رياضة كمال الأجسام، بدأ مشواره كلاعب هاو سنة 2014، وبدأ يتفرغ للعبة التي عشقها بجنون فى عام 2015، وسافر للكويت وشارك لأول مرة في بطولة مستر اوليمبيا الكويت 2016، وحصل على المركز الثاني.

وواصل حصده للمراكز الأولى في البطولات في نفس العام، حيث شارك في بطولة ارنولد كلاسيك وحصل على المركز الأول، والمركز الثاني بطل الأبطال وفاز ببطاقة الاحتراف، وحصل على المركز الثالث في بطولة اسبانيا بعد تعرضه للإصابة، ثم جاء في المركز الثاني في بطولة مستر أولمبيا بالأردن.

على الجانب الآخر فإن حسن مصطفى من مواليد 15 يناير عام 1992، بدأ مشواره مع رياضة كمال الأجسام وعمره 17 عاماً وشارك في البطولات بعدها بعام واحد فقط، ثم كان على موعد مع أول انجاز له عندما فاز بلقب بطولة العالم للناشئين.

بدأ حسن مشواره مع بطولات المحترفين في رياضة كمال الأجسام، وشارك في بطولة"Indy Pro" ، وحصل على المركز الخامس، ثم المركز الثالث في بطولة" Tampa Pro".

وفي العام الماضي شارك حسن مصطفى في بطولة "New York pro"، وحصل على المركز الرابع، وفاز بالمركز الثالث في نسخة البطولة التى اقيمت قبل ايام.

وستشهد البطولة ايضًا مشاركة اللاعب محمد الإمام البطل المصرى الأصل الذى يلعب باسم روسيا فى بطولات المحترفين، وسبق للأخبر المشاركة فى بطولة نيويورك برو وحصل على المركز الخامس فى الترتيب النهائي.