شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يحفز لاعبيه لتعطيل الزمالك في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادي الجونة، على عقد عدة جلسات مع لاعبي الفريق، قبل مواجهة الغد أمام الزمالك، في الجولة 25 من مسابقة الدوري.

حيث طالب شحاتة لاعبيه بضرورة حصد النقاط الثلاث من أجل الهروب من شبح الهبوط والعودة لاحتلال مركز متقدم واستغلال الفوز الأخير على الاتحاد السكندري.

وأكد شحاتة أن الحالة المعنوية للاعبيه مرتفعة وهناك حالة من الإصرار لدى لاعبيه على تقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز الثاني على التوالى في المسابقة وتعطيل الزمالك متصدر المسابقة .

من جانبه، قال محمد محسن أبوجريشة، المدرب العام للجونة: مباراة الزمالك مهمة بالنسبة لوضع الفريق الحالي في الدوري.

وأضاف: غيابات الزمالك مؤثرة بالفعل، لكن الجونة يركز في المقام الأول على لاعبيه، مع الوضع في الاعتبار أن الأبيض يملك بدائل وخيارات كثيرة في جميع المراكز.

ويحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الأول برصيد 54 نقطة.