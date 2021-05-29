شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أكاديمية سيستفيت الكرواتية يزور نادي كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أشاد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي اتحاد كلباء، باتفاقية التعاون المشترك مع أكاديمية سيستفيت الكرواتية لكرة القدم، والتي تهدف لتطوير قطاع الكرة في المراحل السنية بالنادي.

جاء ذلك خلال استقباله وفد الأكاديمية الكرواتية بقيادة بونو سنجاك، ومرافقيه، للتحضير للمشروع، بحضور علي كانو اللوغاني رئيس شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء، واستمع الشيخ سعيد القاسمي من أعضاء الوفد لطريقة العمل والمنهجية المتبعة في مدارس الكرة الأوروبية، والكرواتية تحديداً، وإمكانية نقل هذه الخبرات إلى فرق النادي لتطوير وتأسيس القاعدة الرياضية واتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مشيداً باتفاقية التعاون التي تمت بين نادي كلباء والأكاديمية الكرواتية، لاسيما في ظل تعاقد النادي الكلباوي مع مدربين من كرواتيا للأشراف تدريبياً على الفرق السنية بالنادي.

من جانبه، نوه اللوغاني بأن الاهتمام بمنشط كرة القدم وتطويرها في أروقة النادي يظل الشغل الشاغل للشركة، ونسعى في المستقبل إلى أن تكون كل فرق كلباء في مقدمة المسابقات المختلفة، مشيراً إلى انهم راضون تماماً عن النتائج التي حققها الفريق الأول هذا الموسم، سواء على صعيد دوري الخليج العربي، أو مسابقة كأس الخليج العربي، وبلوغ الدور قبل النهائي، إلى جانب احتلال فريق الرديف للمركز الثالث ضمن مسابقة دوري الرديف.