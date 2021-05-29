شكرا لقرائتكم خبر عن «السلة العربية» ضيف شرف معــرض ريــاضــــة الإمــــارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً» الذي سيقام بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر/كانون الأول القادم، تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة، تخصيص جناح للاتحاد العربي لكرة السلة (ضيف شرف المعرض) تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد بقيادة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، وكذلك الدور الفعال الذي يقوم به على الساحة الرياضة المحلية منذ أكثر من أربعة عقود.

وعبر القرقاوي عن شكره وامتنانه للمسؤولين في الهيئة، وشركة «بي بي للخدمات الرياضية»؛ الجهة المنظمة، والمنسق العام للمعرض عبدالله مراد، على اختيار الاتحاد العربي للسلة ضيف شرف للمعرض التاريخي الذي يوثق رياضة الإمارات خلال 50 عاماً، مؤكداً أهمية هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يتزامن مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي.

وقال القرقاوي إن القطاع الرياضي أسهم في تسجيل العديد من الإنجازات ليس على مستوى المشاركة في البطولات القارية والدولية، وإنما على مستوى التنظيم.

من جانبه، أشاد عبدالله الأنصاري رئيس لجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي لكرة السلة، أمين السر العام السابق لاتحاد السلة الإماراتي، بفكرة تنظيم معرض تاريخي يوثق رياضة الإمارات بالصور على مدى خمسة عقود، ويُبرز تاريخ الإمارات في شتى المجالات، ويكون في نفس الوقت حافزاً للأجيال القادمة.