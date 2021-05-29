شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة أبوظبي البحري في مـعـــرض فينســــيـا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بالتزامن مع مشاركته ضمن سباق وتحدي ال 400 كيلومتر للزوارق السريعة في مياه أوروبا، يسجل فريق أبوظبي للزوارق السريعة حضوراً قوياً من خلال معرض فينيسيا للقوارب واليخوت، والذي ينطلق اليوم حتى السادس من يونيو/ حزيران المقبل.

وأكد سالم الرميثي، مدير عام النادي، أن تواجد الفريق من خلال معرض فينيسيا يأتي ضمن مشاركته من خلال السباق الذي ينطلق في السادس من يونيو/حزيران القادم، بالإضافة إلى الأهمية العالمية للمعرض؛ كونه من المعارض الكلاسيكية التي تقام بشكل سنوي.