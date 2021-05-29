شكرا لقرائتكم خبر عن من السوبر الأفريقى للمقابر.. مدرب الأهلى يشيع جنازة والدته بالمنوفية.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وألغى مسئولو النادي الأهلي الاحتفالات بلقب السوبر الأفريقي بعد وفاة والدتى سامي قمصان مدرب الأهلي ووالدة جونيور أجايى لاعب الفريق.

وقدم مجلس إدارة النادى الأهلى والمدير التنفيذى، والجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم، واللاعبون، التعازى لسامى قمصان مدرب الفريق فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، التى وافتها المنية مساء أمس الجمعة، داعين المولى -عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

يذكر أن الأهلى، توج ببطولة السوبر الأفريقى بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدفين نظيفين مساء الجمعة، ليعزز رقمه القياسى فى عدد مرات التتويج بلقب السوبر الأفريقى بسبعة ألقاب للبطولة التى أطلقها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» فى مطلع التسعينيات من القرن الماضى.