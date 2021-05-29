شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل إلى نهائى بطولة أفريقيا للسلة بعد فوزه على بترو الأنجولى 89 / 71 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة السلة بنادى الزمالك فى التأهل إلى نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى رواندا بالفوز على بترو الأنجولى بنتيجة 89 / 71 فى دور نصف النهائى، ليواجه غدا الفائز من لقاء باتريوس الرواندى مع اتحاد المنستير التونسى.

وتأهل الزمالك إلى نصف النهائي من البطولة بعد الفوز على كاب فيردى الكاميروني بربع النهائي، بينما وصل بترو دى لواندا الأنجولى بالفوز على جمعية سلا المغربي فى نفس الدور.

وفاز الزمالك فى كل المباريات التى خاضها بالبطولة أمام كل من البترول الجزائرى وفيروفيارو الموزمبيقى وداونز السنغالي، ووصل لربع النهائي والتقى مع كاب فيردى ليحصل على بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة.

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من: أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين، وهم: والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات، ويرأس البعثة طارق سعيد.