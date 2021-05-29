7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 29 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها تغريم جنش 50 ألف جنيه في الزمالك بعد إنذار مباراة الإسماعيلى، أنقرة جوجو التركي يضع الاهلي في ورطة الـ"مليون يورو " بسبب اليو بادجى .

تغريم جنش 50 ألف جنيه في الزمالك بعد إنذار مباراة الإسماعيلى

قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تغريم محمود جنش حارس مرمى الفريق 50 ألف جنيه بعد حصوله على إنذار فى مباراة الإسماعيلى بكأس مصر والتى فاز فيها الأبيض بهدف بن شرقى وصعد لدور الثمانية ليواجة المقاصة .

وضع فريق أنقرة جوجو التركى نظيره النادى الأهلي في ورطة بالغة الصعوبة، بعدما قررت إدارة النادى التركى عدم تمديد تعاقدها مع السنغالى أليو بادجى، مهاجم المارد الأحمر المعار للفريق التركى، نظرا للظروف المالية الصعبة التي يعيشها النادى عقب هبوطه للقسم الثانى بشكل رسمي، وعدم قدرته على تسديد مبلغ مليون يورو وهى قيمة الشرط الموجود في عقد اللاعب، لضمان تحويل الإعارة لبيع نهائى.

ساسى وبن شرقى ينضمان لمنتخبى تونس والمغرب

يغادر اليوم، السبت، الثنائى الدولى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى، القاهرة، فى طريق عودتهم إلى بلادهم للانضمام للمنتخب التونسى والمغربى، خلال فترة التوقف الدولى المقبلة.