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شاهد.. لحظة وصول بعثة الأهلى مطار القاهرة بكأس السوبر الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة، منذ قليل، قادمة من الدوحة، بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي.

وحقق الأهلي الفوز بكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وتمكن الأهلي من حصد لقب السوبر للمرة السابعة في تاريخه، معززًا رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب وبفارق 3 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

كأس السوبر يرفع رصيد الأهلي من الألقاب القارية إلى 22 لقبًا كأكثر الأندية الأفريقية تتويجًا وثاني أندية العالم حصدًا للبطولات القارية، خلف الإسباني صاحب المركز الأول.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة موسيماني اللاعبين راحة لمدة يومين «الأحد والاثنين» على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة إنبي في كأس مصر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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