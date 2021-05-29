شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل من الدوحة بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، بعثة الفريق الأهلى لكرة القدم قادمة من الدوحة على متن طائرة خاصة، بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن بعثة فريق النادى الأهلى وصلت إلى المطار على متن طائرة خاصة برقم 3101 قادمة من العاصمة القطرية الدوحة.

وحقق الأهلى لقب السوبر السابع فى تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادى السد. ومنح الجهاز الفنى راحة للفريق لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف مرانه عصر الثلاثاء المقبل على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة إنبى فى بطولة كأس مصر.

فيما حرص الجنوب أفريقى باتريس موتسيبى، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على تهنئة النادى الأهلى ونجومه بالتتويج بلقب السوبر الأفريقى السابع فى تاريخه بعد تغلبه بهدفين دون رد على نهضة بركان المغربى على استاد حمد بن جاسم فى الدوحة.

ونشر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، صور تهئنة باتريس موتسيبى، رئيس الكاف للنادى الأهلى، معلقا عليها:" هنأ رئيس CAF الدكتور باتريس موتسيبى بحرارة كأس الأهلي".

سُجل الهدف الأول فى الدقيقة 55 عن طريق محمد شريف، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس نهضة بركان المغربى، وسجل الهدف الثانى اللاعب صلاح محسن فى الدقيقة 81، بعد "مراوغة" لحارس نهضة بركان.