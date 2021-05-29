شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. إيقاف كارتيرون مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عددا من القرارات، وفقا لتقارير حكام ومراقبي المباريات، عن الأحداث التى جرت فى المباريات التي أقيمت مؤخرا على النحو التالي:-

إيقاف باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه، عبارة عن 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، و50 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب خلال مباراة الفريق مع الإسماعيلي بكأس مصر، وهو ما سبق وأشار إليه الخليج 365 فى وقت سابق وفقا للائحة.

وقررت اللجنة إيقاف أشرف بن شرقي لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذارين خلال مباراة الإسماعيلي، وإيقاف زميليه فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.



كارتيرون

وغرمت اللجنة خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي 50 ألف جنيه بسبب تصريحاته عقب مباراة فريقه أمام سموحة.

تغريم نادي سيراميكا كليوباترا 20 ألف جنيه، لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في بداية الشوط الثاني لمباراته أمام إنبي.