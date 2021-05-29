شكرا لقرائتكم خبر عن نادى صن داونز يهنئ الأهلى بالتتويج بلقب السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكيدا على العلاقات القوية والطيبة والروح الرياضية بين نادى صن داونز والأهلى، هنأ بطل جنوب أفريقيا النادى الأهلى بتتويجه ببطولة كأس السوبر الأفريقى للمرة السابعة فى تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى أقيمت أمس فى الدوحة، وانتهت بفوز القلعة الحمراء بهدقين دون رد.

وعلق حساب صن داونز الرسمى على تغريدة الأهلى الذى احتفل فيها بالبطولة الغالية قائلا: "تهانينا".





وحقق الأهلي لقب السوبر السابع فى تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، ومنح الجهاز الفني راحة للفريق لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف مرانه عصر الثلاثاء المقبل على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة إنبي في بطولة كأس مصر.

سُجل الهدف الأول فى الدقيقة 55 عن طريق محمد شريف، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس نهضة بركان المغربي، وسجل الهدف الثاني اللاعب صلاح محسن في الدقيقة 81، بعد "مراوغة" لحارس نهضة بركان.

ويشار إلى أنه فى إطار العلاقات الجيدة والروح الرياضية بين الناديين، كان النادى الأهلى، أرسل خطابًا إلى رئيس نادى صن داونز الجنوب أفريقي، عقب المباراة التى جمعت الفريقين فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، يؤكد فيه على العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل بين الناديين الكبيرين، وأبدى النادى تقديره للاعتذار الذى تقدم به نادى صن داونز عما تعرض له فريق الأهلي ومدربه بيتسو موسيماني قبل وأثناء مباراة الفريقين الأخيرة، وهو ما يعكس حرص نادى صن داونز على السلوك الرياضي.

وأشار النادي الأهلي في خطابه إلى عدة نقاط، أولها أنه لم يكن ينوى اتخاذ أى إجراء حيال ما حدث احترامًا وتقديرًا للعلاقة المتميزة التي تربط الناديين، وأن وجود باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز السابق على رأس الاتحاد الأفريقي والذى يرتبط مع الأهلي ورئيسه محمود الخطيب بعلاقة ود واحترام منذ السابق، يدفع الأهلي إلى تجاوز أية مشاكل أو أزمات، بل ويحظى رئيس الكاف بالدعم والمساندة لكافة الخطوات التي يتخذها لتطوير الكرة الإفريقية ومسابقاتها المختلفة.

كما أن النادي الأهلي بتاريخه الكبير يضع الأمور في نصابها الصحيح، ولن يعطي ما حدث حيزًا أكبر، لاسيما أنه حريص على العلاقة الطيبة بين نادي ماميلودي صن داونز والسيد بيتسو موسيماني، الذي يعتز الأهلي بوجوده على رأس الطاقم الفني. ولم يكن يتمنى أن يتعرض موسيماني بنجاحاته الكبيرة مع الأهلي وصن داونز وهو ابنًا لهم إلى هذه الإساءات، خاصة أنه شخصية تتمتع بالحب والاحترام من محبي كرة القدم سواء في مصر أو في بلاده. أيضًا أكد الأهلي على تقديره لقرار نادي صن داونز بإجراء تحقيق لاستبيان المتسبب في هذه الإساءات، وهو ما يعكس رغبته ورغبة الأهلي في عدم تكرار مثل هذه التصرفات البعيدة تمامًا عن الروح الرياضية.