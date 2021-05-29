اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلى بتأجيل مباراة بيراميدز لأجل غير مسمى

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القاهرة - سامية سيد - تلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلى فى الدورى العام، والتى كان مقررا لها غدا الأحد، لأجل غير مسمى، بسبب ظهور أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا بين لاعبى الفريق السماوى.

وكانت إدارة المسابقات باتحاد الكرة قررت تعديل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي فى الجولة 25 من الدورى الممتاز، وأخطرت إدارة المسابقات نادى بيراميدز بتعديل موعد المباراة لتكون فى التاسعة مساءً بدلاً من الساعة السابعة على استاد الدفاع الجوي، قبل أن يتم تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

وأظهرت النتيجة الأولية للمسحة الطبية التى خضع لها فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز والجهاز الفنى والإدارى وجميع من سافروا مع البعثة إلى نيجيريا لمواجهة أنيمبا بالكونفدرالية الأفريقية، ظهور عدة حالات إصابة بفيروس كورونا.

وجاءت العينات ايجابية لكل من عبد الله السعيد ودييجو رولان وأحمد الشيخ ودود الجباس لاعبى الفريق، وخالد عبد الله مدرب حراس المرمي، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات، وخالد سرحان مترجم الأرجنتينى رودلوفو أروابارينا، وأحمد رمضان مصور الفريق، الأمر الذى أثار الذعر داخل صفوف الفريق بعدما تفشى الفيروس بين الجميع.

وعادت بعثة بيراميدز من نيجيريا فجر الاثنين بعد حصد بطاقة التأهل لدور نصف نهائى الكونفدرالية بالفوز على أنيمبا ذهابًا والتعادل الايجابى بهدف لكل منهما فى العودة، ليضرب بيراميدز موعدًا مع الرجاء المغربى فى نصف النهائي.