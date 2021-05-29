شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن "البديل الذهبى" فى الأهلى بعد ثلاثية الزمالك وصن داونز وبركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت صلاح محسن نجم الأهلى أحقيته فى الحصول على فرصة كبيرة للإعلان عن نفسه وأحقيته فى حجز مكان بالتشكيل الأساسى للمارد الأحمر، بعدما أصبح البديل الذهبى لبيتسو موسيمانى من دكة الأهلى على مستوى الجناح الأيمن والأيسر، وهو ما أثبته بعدما سجل ثلاثة أهداف مؤثرة للغاية فى رحلة المارد الأحمر.

ففى مباراة الزمالك بالجولة 21 بالدورى الممتاز، سجل صلاح محسن هدف الأهلى الوحيد فى الدقيقة 73 فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى، بعد مشاركته بديلا، ثم شارك كبديل أيضاً أمام ماميلودى صن داونز فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أبطال أفريقيا، لينجح المهاجم البديل فى استغلال هفوة للحارس دينيس أونيانجو ويسجل الهدف الثانى لصالح أصحاب الأرض فى الدقيقة 89 من زمن المباراة، ما مهد لعبور الفريق إلى نصف النهائى فيما بعد.

واصل البديل الذهبى صلاح محسن هوايته بالتسجيل، عندما قتل أحلام نهضة بركان فى العودة للمباراة، ليسجل الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 82، ويمنح الأهلى كأس السوبر الأفريقى فى المباراة التى أقيمت بقطر.

صلاح محسن من اللاعبين الواعدين، وسيكون مستقبل الفريق حال الدفع به فى المباريات المقبلة، خاصة أنه يمتلك السرعة والمهاراة، كما يمتلك القدرة على اللعب فى أكثر من مركز من مراكز الهجوم، ومن المنتظر أن يخوض مع المنتخب الأولمبى أولمبياد طوكيو المقبلة تحت قيادة شوقى غريب.

ورفع الأهلي رصيد الأندية المصرية إلى 11 لقبا فى السوبر الإفريقى وهو رقم قياسى كذلك. بينما تجمد رصيد الأندية المغربية عند 4 ألقاب.

وشارك الأهلى فى البطولة بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا، فيما شارك نهضة بركان بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

وتوج بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بلقبه الثانى فى السوبر الإفريقى بعد نسخة 2017 كمدير فنى وقتها لـ ماميلودى صنداونز الجنوب إفريقي.

بات موسيمانى ثالث مدرب يحصد اللقب مع فريقين مختلفين، بعد فوزى البنزرتى الذى حققها مع الترجى 1995 والوداد 2018، وباتريس كارتيرون الذى فاز بها مع لرجاء 2019 والزمالك 2020.