شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جهاز يد الزمالك: صرف مستحقات اللاعبين كاملة هذا الأسبوع مع التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد البارى، مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، عن صرف المستحقات المتأخرة لدى جميع اللاعبين كاملة هذا الأسبوع، مع التوقيع على العقود الجديدة للاعبين المنتهية عقودهم، من أجل ترتيب الأوضاع للموسم الجديد.

وقال عبد البارى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن لجنة الزمالك برئاسة حسين لبيب تخطط للانتهاء من ملف كرة اليد الثلاثاء المقبل.

واللاعبون الـ9 المنتهية عقودهم هم كل من: أحمد الأحمر ومصطفى خليل ومحمد رمضان هتلر وأحمد حسام ومصطفى بشير ومحمد علاء السيد لوكا وأحمد مؤمن وعلى هشام، فضلا عن محمد على حارس المرمى الذى إقترب من تحقيق تجربة الإحتراف فى احد أندية فرنسا قبل التفاوض فى ملف التجديد.

فيما استقر جهاز كرة اليد بنادى الزمالك على تصعيد لاعبين أو 3 من صفوف الناشئين مواليد 2000 لصفوف الفريق الأول فى الموسم المقبل من أجل تدعيم الفريق بعناصر الشباب ،كما إستقر جهاز يد الزمالك على عدم الإستعانة بمحترف أجنبى ، خاصة أن الفريق ليس بحاجة للتعاقد مع محترف هذه الفترة ، و لكن يرى جهاز الزمالك أهمية دور الشباب كأول خطوات بناء مستقبل كرة اليد فى الزمالك .

ونجح الزمالك مؤخرا فى التتويج بلقب دورى المحترفين مع الفريق الأبيض هذا الموسم على حساب الأهلى، قبل أن يخسر لقب كأس مصر أمام الأهلى أيضا.