ماذا ينتظر الأهلي محلياً وأفريقياً بعد التتويج بالسوبر الأفريقي؟

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القاهرة - سامية سيد - حسم الأهلى مرحلة مهمة من الارتباطات التى تشغل الفريق خلال الفترة الماضية، بعدما حصد السوبر الأفريقى ومن قبلها صعد لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وينتظر المارد الأحمر مباريات مهمة الفترة المقبلة، محلياً وأفريقيا، وهو ما نرصده فى سياق التقرير التالي:

س: ماذا عن التحديات التى حسمها الأهلى فى رحلته الأخيرة؟

ج:الأهلى سافر إلى جنوب أفريقيا منذ 13 يوماً تقريباً، وخاض مباراة صن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا وتعادل بهدف لمثله ليصعد لنصف نهائى البطولة الأفريقية، بعدما فاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وسافر الأهلى من جنوب أفريقيا إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى أمام نهضة بركان المغربى، وحسم اللقب بالفوز عليه بثنائية نظيفة أمس حملت توقيع محمد شريف وصلاح محسن.

س: ماذا عن موعد عودة الأهلى للقاهرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي؟

ج: سيعود عصر اليوم على متن طائرة خاصة.

س: متى يعود الفريق للتدريبات؟

ج: الجهاز الفنى منح الفريق راحة من التدريبات يومين وسيعود للتدريبات عصر الثلاثاء المقبل بعد الراحة.

س: وماذا ينتظر الأهلى خلال الفترة المقبلة؟

ج: الأهلى سيواجه إنبى الجمعة المقبل فى كأس مصر، ثم المقاولون يوم 14 يونيو فى الدوري، قبل الترجى التونسى 18 يونيو المقبل فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.