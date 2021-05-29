شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عبد الله السعيد وأحمد الشيخ ورولان لاعبى بيراميدز بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النتيجة الأولية للمسحة الطبية التى خضع لها فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز والجهاز الفني والإدارى وجميع من سافروا مع البعثة إلى نيجيريا لمواجهة أنيمبا بالكونفدرالية الأفريقية، ظهور عدة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت العينات إيجابية لكل من عبد الله السعيد ودييجو رولان وأحمد الشيخ ودود الجباس لاعبى الفريق، وخالد عبد الله مدرب حراس المرمي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، وخالد سرحان مترجم الأرجنتيني رودلوفو أروابارينا، ومصور الفريق، الأمر الذى أثار الذعر داخل صفوف الفريق بعدما تفشي الفيروس بين الجميع.