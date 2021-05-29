رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف كارتيرون وثلاثي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، إيقاف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، لمدة مباراتين مع تغريمه ماديًا.

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اتخذت عدة قرارات يأتي من أبرزها إيقاف كارتيرون مباراتين مع تغريمه 70 ألف جنيه بسبب السلوك الغير رياضي.

ويأتي رد فعل لجنة المسابقات عقب طرد كارتيرون في المباراة الأخيرة للزمالك أمام الإسماعيلي واعتراضه على حكم المباراة بجانب نزوله أرضية الملعب.

أما بالنسبة للعقوبة المادية فتأتي بسبب السلوك الغير رياضي إلى جانب التحريض على الانسحاب خلال مباراة الإسماعيلي في كأس مصر والتي انتهت لصالح الأبيض بنتيجة (1-0).

وقررت لجنة المسابقات أيضًا إيقاف الدولي المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك مباراة واحدة بعد الحصول على إنذارين في مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

لجنة المسابقات أيضًا قررت إيقاف ثنائي الزمالك التونسيين فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي لمباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

ومن المقرر أن يغيب كارتيرون وثلاثي الزمالك عن مباراة الجونة المقبلة والتي من المقرر أن تقام غدًا الأحد ضمن حسابات الأسبوع الـ25 من مسابقة دوري We المصري.

وغرمت اللجنة خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي 50 ألف جنيه بسبب تصريحاته عقب مباراة فريقه أمام سموحة.

كما تم تغريم نادي سيراميكا كليوباترا 20 ألف جنيه، لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في بداية الشوط الثاني لمباراته أمام إنبي.