مصدر لمصراوي: الأهلي يستعد لتمديد وتعديل عقد صلاح محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن إدارة فريقه تستعد لتمديد تعاقدها مع مهاجم فريقها، صلاح محسن خلال الفترة المقبلة.

ويتبقى في عقد صلاح محسن الذي انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية ـ يناير 2018 ـ قادمًا من إنبي موسمين مقبلين.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن إدارة ناديه تسعى لتمديد وتعديل عقد صلاح خلال الفترة المقبلة بعد الأداء المميز الذي ظهر به.

وأتم المصدر تصريحاته بالتويه إلى أن فكرة التمديد في الفترة القليلة المقبلة هدفها الحفاظ على اللاعب وليصب كل تركيزه مع الفريق في الفترة المقبلة بعدما نجح في استعاده مستواه المعتاد وتألق بشكل لافت مع الفريق في الفترات التي شارك بها.