كلوب مدرب الشهر بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حصل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على جائزة مدرب الشهر والمقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

جائزة مدرب الشهر جاءت عن شهر مايو بعد النتائج التي حققها كلوب في الأسابيع الخمسة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

واستطاع ليفربول أن يحقق العلامة الكاملة في مبارياته الخمسة الأخيرة من خلال الفوز على ساوثامبتون ومانشستر يونايتد وويست بروميتش وبيرنلي وأخيرًا ضد كريستال بالاس.

وأنهى ليفربول موسمه في بريميرليج (2020 - 2021) في المركز الثالث برصيد 69 نقطة متفوقًا على تشيلسي صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين.

في المقابل، حصل إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد على جائزة هدف الشهر في بريميرليج أيضًا بعد هدفه في مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي توّج بجائزة بريميرليج في الموسم المنقضي بـ 86 نقطة متفوقًا على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بـ74 نقطة.