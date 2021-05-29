كرة سلة.. الزمالك يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

حجز الزمالك مقعده في نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة المقامة في رواندا برعاية الـNBA.

وجاء تأهل الزمالك بعد عبوره فريق بترو أتلتيكو الأنجولي بسهولة بنتيجة 89-71، في المباراة التي أقيمت بينهما في نصف نهائي البطولة، في اللقاء الذي شهد تفوق كاسح للفريق الأبيض.

وانتهت الفترة الأولى بالتعادل بنتيجة 24-24، ثم فرض الزمالك تفوقه في الفترة الثانية وحسمها لصالحه بنتيجة 31-15 لينهي الشوط الأول بنتيجة 55-39.

وواصل الفريق الأبيض تفوقه في المباراة وحسم الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 17-13، ليتقدم في المباراة بنتيجة 72-52.

وبالرغم من تفوق بترو أتلتيكو في الفترة الرابعة لكن ذلك لم يؤثر في نتيجة المباراة التي حسمها الزمالك لصالحه بفارق 18 نقطة.

وبذلك يتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاته ببطولة أفريقيا.

وينتظر الزمالك الفائز من المباراة الثانية التي ستقام مساء اليوم وتجمع بين فريق الاتحاد المنستيري وباتريوتس الرواندي التي ستقام في الخامسة والنصف مساء.